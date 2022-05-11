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Хохлов: Валентина Яшина бережно хранила историю «Динамо». Её будет не хватать

Хохлов: Валентина Яшина бережно хранила историю «Динамо». Её будет не хватать
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Яшиной, вдовы легендарного советского вратаря Льва Яшина. Валентина Тимофеевна ушла из жизни накануне, 10 мая, на 92-м году жизни.

«Выражаю соболезнования всем близким Валентины Тимофеевны. Это большая потеря. Человек, который бережно хранил историю «Динамо». Она постоянно присутствовала на матчах, на тренировках, интересовалась делами команды. Возраст такая штука. Её будет не хватать», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Валентина Тимофеевна была замужем за Львом Ивановичем с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался. Легендарный голкипер всё время своей профессиональной карьеры выступал за один клуб – московское «Динамо».

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