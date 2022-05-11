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В «Ахмате» отреагировали на информацию, что Умаев хочет получить гражданство Казахстана

В «Ахмате» отреагировали на информацию, что Умаев хочет получить гражданство Казахстана
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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на информацию, что нападающий грозненцев Идрис Умаев может сменить гражданство и играть за сборную Казахстана.

«Эта информация не соответствует действительности. Никто ни с кем не связывался и этот вопрос не обсуждал. Да и предмета обсуждения нет. Ни о каком смене гражданства нашим игроком речи не идёт», – сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Metaraitings.kz сообщил, что Умаев может сменить гражданство и играть за сборную Казахстана.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента Российской Премьер-Лиги по окончании сезона-2021/2022. Позже «РБ Спорт» информировал, что новым главой РПЛ может стать Айдамиров.

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