В «Спартаке» высказались о возможном сотрудничестве с блогерской командой «Амкал»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможном сотрудничестве с блогерской командой «Амкал».
«Планируются ли какие-то проекты с «Амкалом»? Был план, в том числе и с той командой, о которой вы сказали. Надеюсь, эти планы воплотятся в жизнь. Тут многое зависит от нашего коммерческого департамента и от наших партнёров. Хотелось бы, чтобы это была не только реклама «Амкала», но и чтобы «Спартаку» было хорошо», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (64).
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