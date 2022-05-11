«В моём сердце она навсегда останется очень добрым человеком». Шунин — о смерти Яшиной

Вратарь «Динамо» Антон Шунин отреагировал на уход супруги экс-голкипера бело-голубых Льва Яшина Валентины Тимофеевны.

«Очень грустно говорить о том, что Валентины Тимофеевны больше нет с нами. Мы потеряли одного из самых преданных болельщиков «Динамо». Она всегда была рядом с командой – сначала на протяжении всей карьеры Льва Яшина, потом как истинный поклонник нашего клуба.



Валентина Тимофеевна ходила на все домашние матчи. Когда стало сложно, обязательно смотрела их по телевизору. Она знала всех игроков «Динамо», и ни о ком я никогда не слышал ни слова критики.



Мы часто общались – у неё было столько историй про Льва Ивановича! Созванивались после матчей, и Валентина Тимофеевна поздравляла «Динамо» с победами. Каждый раз, когда мы прощались, она говорила: «Удачи вам, целую твои ручки». Как и Льву Ивановичу когда-то.



В моём сердце Валентина Тимофеевна навсегда останется очень добрым и светлым человеком. В памяти каждого из нас – преданным болельщиком. Для неё «Динамо» значило больше, чем просто клуб, за который много лет играл её муж. Мы должны помнить об этом в каждом следующем матче», — цитирует игрока пресс-служба клуба.