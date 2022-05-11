Александр Тарханов считает, что «Енисей» готов к выступлению в РПЛ

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал выход «Спартака» в финал Кубка России.
«Хороший матч. Я нейтральный болельщик, потому что был как в «Спартаке», так и в «Енисее». Ну «Спартак» конечно, мастеровитее. Много могли забить. Хотя и «Енисей» хорошо играл. Не скажу, что игра была не такой яркой, как вчера (в матче «Динамо» — «Алания». — Прим. «Чемпионата»). Футбол хороший был.
Естественно, в обоих полуфиналах команды РПЛ доказали свой класс. Они и должны доказывать, что сильнее. Хоть «Енисей» и выбил три команды РПЛ.
Думаю, «Енисей» готов к РПЛ. Всё это сложно: и игры в первой лиге, переезды. Перед этой игрой Красноярск — Сочи, затем Краснодар на поезде. И потом маршрут Краснодар — Сочи — Москва. Тяжело. Практически три дня всего было. Конечно, сложно.
От финала жду яркой игры. «Спартак» хорошо оборонялся и на контратаках здорово выбегал. Они, в принципе, все голы и голевые моменты один в один выходили. Красноярск сам знает: игра в обороне слабая пока», — передаёт слова Тарханова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 11 мая 2022
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