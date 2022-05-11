Массимо Каррера заявил, что у «Спартака» есть силы для победы «Динамо» в финале Кубка

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о победе красно-белых в полуфинале Кубка России сезона-2021/2022 с «Енисеем» (3:0).

«С «Енисеем» у «Спартака» была очень сложная игра! У красно-белых есть силы и достаточно качественных игроков, чтобы победить «Динамо» в финале!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».