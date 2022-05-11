Гендиректор «Енисея»: мы написали своего рода историю, дойдя до полуфинала Кубка страны

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал вылет красноярцев из Кубка России.

«В этом году, за все 85 лет истории, мы имеем клубный рекорд красноярского футбола. Хотели пройти в финал. На сегодняшний день «Енисей» написал своего рода историю, дойдя до полуфинала Кубка страны. Этот матч показал, что, несмотря на то что мы обыгрывали на своём пути «Крылья», «Локомотив», «Рубин», нам есть над чем работать, в чём прибавить, для того чтобы бороться в том числе и с топ-клубами Премьер-Лиги», — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

После победы над «Енисеем» (3:0) «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая.