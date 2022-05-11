Джикия: 1:7 от «Зенита» не самое жёсткое поражение в карьере. Было 0:7 в Ливерпуле

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Поражение от «Зенита» 1:7 не самое жёсткое, было 0:7 от «Ливерпуля». Посмотрим, что мы сможем противопоставить 15 числа, приходите на стадион.



Давайте о следующем сезоне будем говорить, когда закончится нынешний. Все в команде сейчас спокойны, нужно дождаться окончания сезона. У всех хорошее настроение, будущее не обсуждали. Мы сосредоточены на результате.



Тех, кто в аренде, удалили из командного чата. Информация «Спартака» ни к чему за рубежом. Но недавно с Кралом общался. К сожалению, он там не играет, поэтому его матчи не смотрю», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.