Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани не стал хвалить судейство после победы «Спартака» в полуфинале Кубка России с «Енисеем» (3:0).

«Не кажется ли мне, что сейчас стоит похвалить судей? Я говорил о судьях после «Краснодара» и «Локомотива», но там были разные слова. Сейчас не тот случай, когда нужно думать о судействе — нужно думать о «Спартаке». Сейчас нам нужно радоваться, что мы выиграли. Нужно говорить о том, что мы заслужили этот результат. Обо всём остальном бессмысленно говорить», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».



Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.