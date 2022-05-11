Каттани: есть легионеры, готовые перейти в «Спартак». Позвоню им — сразу поставят подпись
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о трансферных планах красно-белых.
«Как формируем трансферную кампанию? План уже сделан и подготовлен — он есть на руках. Сейчас не тот момент, когда я должен раскрыть все карты. Сегодня мы выиграли, надо провести ещё три очень важных матча. После этих трёх матчей мы будем говорить о трансферах. Смотрим на европейских игроков? Смотрим на игроков из России, из Европы. Есть пара готовых нерусских игроков, которые готовы перейти в «Спартак». Я им позвоню, и они тут же поставят подпись. Окажутся ли оба из этих игроков в «Спартаке»? Ещё ничего не решено, есть время подумать. Сейчас неподходящий момент об этом говорить», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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