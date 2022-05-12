Салихова: на VAR с «Зенитом» назначили Иванова. Блёкло-голубые хотят перестраховаться

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе перед матчем 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Опять КДК к нам цепляется. Притом что вся зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах «Спартака». Нам должны доплачивать, а не штрафовать. Благодаря «Спартаку» возродился интерес к кубковым матчам. В прошлом году уничтожали Тедеско дисквалификациями, сейчас взялись за Ваноли.
Отвяжитесь уже со своими штрафами и наказаниями от тренера и клуба! Сделайте, наконец, что-нибудь конструктивное ради футбола.
Мы слишком свободные и непокорные в их сознании. Нас сложно загнать в рамки даже технической зоны. Посмотрите, сколько жизни и кайфа в АПЛ и Серии А, на их тренерские скамейки. В России должно быть так же, а не тухлое болото.
На матч с «Зенитом» назначили Иванова на VAR. Естественно, блёкло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей, как Иванов», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, встреча «Спартака» с «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – в 16:30 мск.
- 12 мая 2022
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