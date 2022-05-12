Симоне Индзаги отреагировал на победу «Интера» в Кубке Италии

46-летний итальянский специалист Симоне Индзаги, возглавляющий «Интер», высказался о победе в финале Кубка Италии над туринским «Ювентусом» (4:2 д.в.).

«Это было хорошее выступление против очень, очень сильного соперника. Мы хорошо провели первые полчаса, но затем потеряли темп к перерыву. Начало второго тайма тоже нельзя назвать удачным из-за двух пропущенных мячей на старте. Нам следовало быть более осторожными.

Однако эта команда никогда не сдаётся. С момента моего прихода в июле по сегодняшний день это был один долгий вихрь эмоций. Теперь «Интеру» предстоит провести ещё два матча Серии А, мы хотим завершить сезон как можно лучше.

Мы насладимся этим моментом сполна, так как прошло десять лет с тех пор, как мы выиграли Кубок Италии, так что я рад за клуб, этих замечательных парней и болельщиков, которые поддерживали нас от начала до конца.

Я безмерно счастлив разделить этот трофей, для завоевания которого мы проделали большую работу совместно персоналом, который помогал мне с августа готовиться к трём играм в неделю. Мы обыграли «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, я думаю, что мы единственная команда, которая обыграет их в 2022 году. Мы хотели выложиться полностью в том матче 1/8 финала, это стоило нам нескольких очков в Серии А и создало проблемы, но мы ни о чем не жалеем», — приводит слова Индзаги Football Italia.