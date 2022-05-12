39-летний Дани Алвес вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи в июне

39-летний крайний защитник «Барселоны» Дани Алвес получил вызов в национальную сборную Бразилии на товарищеские матчи в июне. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте.
Отмечается, что Алвес получил вызов в третий раз кряду с момента своего возвращения в «Барселону». Бразилию ожидает экзотическое турне в Азию на игры с Южной Кореей в Сеуле (2 июня) и Японией в Токио (6 июня).
Люк де Йонг забивает с передачи Дани Алвеса.
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Защитник «Барсы» принимал участие в двух последних отборочных матчах Бразилии к чемпионату мира 2022 года в Катаре, в которых они обеспечили себе место в финале, который состоится этой зимой. Товарищеские матчи в июне являются частью подготовки к чемпионату мира – 2022, в котором Бразилия попала в группу G вместе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
Всего в нынешнем сезоне Дани Алвес принял участие в 14 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.
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