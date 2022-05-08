Дани Алвес: я хочу остаться в «Барселоне», здесь мой дом

Защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал о планах на будущее. 39-летний бразилец ответил на вопрос о возможном продлении контракта с сине-гранатовыми.

«Я интенсивно тренируюсь каждый день, не думая ни о чём, потому что не знаю, что произойдёт. Но что я могу сказать определённо, так это то, что я хотел бы остаться, потому что здесь мой дом, я в клубе и в команде, в которую отчаянно хотел вернуться в течение пяти лет. И я думаю, что могу продолжать приносить пользу, но продление зависит не только от меня. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу.

Моя миссия состояла в том, чтобы приехать сюда и показать, на что я способен. Я ничего не могу сделать, кроме как отдать всего себя на 200% за клуб, который я люблю и хочу быть тут любой ценой. Если «Барселона» захочет, чтобы я продлил контракт, я очень этому обрадуюсь. Если они этого не сделают, большое спасибо и я буду продолжать любить этот клуб до самой смерти, где бы я ни был», — приводит слова Алвеса Marca.