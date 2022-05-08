Дани Алвес: я хочу остаться в «Барселоне», здесь мой дом

Защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал о планах на будущее. 39-летний бразилец ответил на вопрос о возможном продлении контракта с сине-гранатовыми.
«Я интенсивно тренируюсь каждый день, не думая ни о чём, потому что не знаю, что произойдёт. Но что я могу сказать определённо, так это то, что я хотел бы остаться, потому что здесь мой дом, я в клубе и в команде, в которую отчаянно хотел вернуться в течение пяти лет. И я думаю, что могу продолжать приносить пользу, но продление зависит не только от меня. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу.
Моя миссия состояла в том, чтобы приехать сюда и показать, на что я способен. Я ничего не могу сделать, кроме как отдать всего себя на 200% за клуб, который я люблю и хочу быть тут любой ценой. Если «Барселона» захочет, чтобы я продлил контракт, я очень этому обрадуюсь. Если они этого не сделают, большое спасибо и я буду продолжать любить этот клуб до самой смерти, где бы я ни был», — приводит слова Алвеса Marca.
- 8 мая 2022
-
12:50
-
12:44
-
12:41
-
12:28
-
12:20
-
12:08
-
12:07
-
11:57
-
11:52
-
11:43
-
11:36
-
11:35
-
11:34
-
11:28
-
11:15
-
11:07
-
10:56
-
10:49
-
10:36
-
10:15
-
10:12
-
10:11
-
10:05
-
09:57
-
09:52
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:21
-
09:11
-
09:05
-
05:59
-
05:56