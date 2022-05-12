Агент Квальяреллы рассказал о планах футболиста на закате карьеры

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла в ближайшее время не планирует покидать итальянский клуб, футболист ждёт предложение о новом контракте. Его агент Джузеппе Боццо рассказал о планах футболиста.



«Фабио 39 лет, и всё равно он полон желания играть за «Сампдорию». Он очень привязан к этому клубу», — приводит слова Боццо TuttoSport.



Итальянец играет за «Сампдорию» с 2016 года. В этом сезоне Квальярелла сыграл в 32 матчах, забив три гола. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. «Сампдория» после 36 туров серии А занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Дебют форварда в Серии А состоялся 14 мая 2000 года, когда ему было 17 лет. Первый гол итальянец забил 21 декабря 2005 года в ворота «Тревизо».