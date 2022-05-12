Симоне Индзаги после победы в Кубке Италии с «Интером» повторил достижение Роберто Манчини

46-летний итальянский специалист Симоне Индзаги, возглавляющий «Интер», благодаря победе в финале Кубка Италии над «Ювентусом» (4:2 д.в.) повторил тренерское достижение нынешнего главного тренера сборной Италии – Роберто Манчини.
Индзаги стал лишь вторым после Манчини, кому удалось выиграть Кубок Италии, как в качестве главного тренера «Лацио», так и в качестве наставника «Интера».
Напомним, Манчини выигрывал Кубок Италии с «Лацио» в сезоне-2003/2004, а с «Интером» — в сезоне-2004/2005 и 2005/2006. Индзаги же становился обладателем данного трофея с римским клубом в сезоне-2018/2019.
«Интер» также продолжает вести борьбу за победу в чемпионате Италии, подопечные Симоне Индзаги идут на втором месте – за два тура до конца отставание от лидирующего «Милана» составляет два очка. «Нерадзурри» предстоит провести выездной матч с «Кальяри» и домашний – с «Сампдорией», а «Милан» примет «Аталанту» и сыграет в гостях с «Сассуоло».
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