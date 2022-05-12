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Иван Перишич ответил на вопрос о своём будущем в «Интере»

Иван Перишич ответил на вопрос о своём будущем в «Интере»
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Полузащитник «Интера» Иван Перишич прокомментировал возможное переподписание контракта с клубом.

«Продление соглашения? Я не знаю. Но с важными игроками нельзя тянуть до последней минуты...» — цитирует Ивана Перишича Sky Sport Italia.

33-летний Перишич выступает за итальянскую команду с 2015 года, перейдя из немецкого «Вольфсбурга». Всего за «Интер» хорватский полузащитник в 250 матчах во всех турнирах отличился 52 раза и отдал 48 результативных передач. Соглашение между Перишичем и «Интером» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн.

С 2019 по 2020 год хорватский полузащитник выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».

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