Иван Перишич ответил на вопрос о своём будущем в «Интере»
Поделиться
Полузащитник «Интера» Иван Перишич прокомментировал возможное переподписание контракта с клубом.
«Продление соглашения? Я не знаю. Но с важными игроками нельзя тянуть до последней минуты...» — цитирует Ивана Перишича Sky Sport Italia.
33-летний Перишич выступает за итальянскую команду с 2015 года, перейдя из немецкого «Вольфсбурга». Всего за «Интер» хорватский полузащитник в 250 матчах во всех турнирах отличился 52 раза и отдал 48 результативных передач. Соглашение между Перишичем и «Интером» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн.
С 2019 по 2020 год хорватский полузащитник выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».
Новость по теме«Интер» продлит контракт с Перишичем до 2024 года
Комментарии
- 12 мая 2022
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:49
-
10:17
-
10:13
-
10:08
-
10:00
-
09:47
-
09:38
-
09:28
-
09:27
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:08
-
08:01
-
07:46
-
07:03
-
06:57
-
06:41
-
05:51
-
05:26
-
04:09
-
03:42
-
03:28
-
03:14
-
03:13
-
02:42
-
02:30
-
02:12
-
02:07
-
01:52
-
01:47
-
01:39
Партнерский контент