Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» анонсировала новую домашнюю форму на сезон-2022/2023

«Рома» анонсировала новую домашнюю форму на сезон-2022/2023
Комментарии

«Рома» анонсировала новую домашнюю форму на сезон-2022/2023 с помощью специального видеоролика в социальных сетях.

Обновлённая экипировка сочетает в себе черты неоклассицизма и современности, объединяя знаковые цвета клуба с текстурой, характерной для круглой эмблемы ASR, которую носили футболисты в прошлом столетии. На спине нанесена надпись «Сыны Рима» в знак уважения к связи между городом, командой, носящей его имя, и теми, кто носит футболку.

«Рома» в текущем сезоне Серии А после 36 туров располагается на шестом месте в турнирной таблице. Подопечные Жозе Моуринью вышли в финал Лиги конференций, где сыграют с «Фейеноордом». Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».

Новость по теме
Видеообзор победы «Ромы» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций с «Лестером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022