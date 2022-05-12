«Рома» анонсировала новую домашнюю форму на сезон-2022/2023
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«Рома» анонсировала новую домашнюю форму на сезон-2022/2023 с помощью специального видеоролика в социальных сетях.
Обновлённая экипировка сочетает в себе черты неоклассицизма и современности, объединяя знаковые цвета клуба с текстурой, характерной для круглой эмблемы ASR, которую носили футболисты в прошлом столетии. На спине нанесена надпись «Сыны Рима» в знак уважения к связи между городом, командой, носящей его имя, и теми, кто носит футболку.
«Рома» в текущем сезоне Серии А после 36 туров располагается на шестом месте в турнирной таблице. Подопечные Жозе Моуринью вышли в финал Лиги конференций, где сыграют с «Фейеноордом». Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».
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