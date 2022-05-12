Жиго — о финале Кубка России: «Спартаку» необходимо победить во что бы то ни стало!

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу красно-белых в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» (3:0).
«В матче с «Енисеем» мы добыли очень важную победу и вышли в финал. Какие у меня ожидания от кубкового дерби с «Динамо»? Всё очевидно же — нам необходимо победить во что бы то ни стало!» — приводит слова Жиго «Спорт-экспресс».
Напомним, в последний раз «Спартак» доходил до финальной стадии Кубка в 2006 году. В том финале красно-белые проиграли ЦСКА – 0:3. Финал, в котором «Спартаку» будет противостоять московское «Динамо», состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.
- 12 мая 2022
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