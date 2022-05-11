«Динамо» — в финале Кубка России. А будет ли там «Спартак»? LIVE

Привет, друзья! Накануне «Динамо» стало первым финалистом Кубка России, обыграв на своём поле «Аланию» со счётом 3:0. А сегодня пришла пора второго полуфинала, в котором «Спартак» сыграет в Москве с «Енисеем» (матч стартует в 19:30 мск).
На бумаге кажется, что именно красно-белые являются фаворитом, однако ни в коем случае нельзя недооценивать крепкий красноярский клуб. «Енисей» уже здорово пошумел в нынешнем розыгрыше, выбив из турнира «Локомотив» и «Рубин». До финала остался всего один шаг, и гости наверняка сделают всё, чтобы продлить успешную серию в турнире.
«Спартак» же явно провалил нынешний сезон в РПЛ, но у команды по-прежнему есть возможность завоевать трофей в год столетия. К тому же красно-белые не играли в финале Кубка с 2006 года. Увидим ли мы московское дерби в финале Кубка или же «Енисей» сотворит новую сенсацию? Присоединяйтесь к нашему онлайну.
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Где смотреть в прямом эфире полуфинал Кубка России «Спартак» — «Енисей»
📺 В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 19:00. Самая подробная текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате».
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