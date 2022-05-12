Силкин: как бы ни складывался сезон у «Спартака» и «Динамо», победа в Кубке всё окупит

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем финале Кубка России сезона-2021/2022.
«Игра между «Спартаком» и «Динамо» в финале Кубка ожидалась. Историческое противостояние. Это дерби! Для болельщиков и игроков это цена позора или славы. Поэтому будет настоящая игра! Это праздник для болельщиков, все ждут. Титул завоевать — многого стоит. Как бы ни складывался сезон у «Спартака» и «Динамо», победа всё окупит.
Лещук или Шунин в воротах на финале? Это тренерский штаб будет решать. Такая практика есть и в Европе: игроки, которые не выступают в чемпионате, получают практику в других матчах. Тренеры с ними занимаются, лучше знают о составе», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Финал Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо», состоится 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».
- 12 мая 2022
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