Колыванов: с «Ференцварошем» Черчесов сделал большое дело, а в России чемпионом ещё не был

Российский специалист Игорь Колыванов оценил работу главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.



«Нужно поздравить Станислава Саламовича! И в Польше он был чемпионом, и сейчас в Венгрии. Молодец! Не знаю, можно ли его назвать королём Восточной Европы или нет, но он сделал большое дело. В России же он не становился чемпионом», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



11 мая «Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, обыграл в финале Кубка Венгрии «Пакш» — 3:0. Счёт в игре на 16-й минуте открыл Кристоффер Закариассен. Во втором тайме дубль оформил Франк Боли.



Ранее подопечные Черчесова досрочно победили в чемпионате Венгрии. Таким образом, «Ференцварош» сделал золотой дубль.