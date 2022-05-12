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Колыванов: с «Ференцварошем» Черчесов сделал большое дело, а в России чемпионом ещё не был

Колыванов: с «Ференцварошем» Черчесов сделал большое дело, а в России чемпионом ещё не был
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Российский специалист Игорь Колыванов оценил работу главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Нужно поздравить Станислава Саламовича! И в Польше он был чемпионом, и сейчас в Венгрии. Молодец! Не знаю, можно ли его назвать королём Восточной Европы или нет, но он сделал большое дело. В России же он не становился чемпионом», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

11 мая «Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, обыграл в финале Кубка Венгрии «Пакш» — 3:0. Счёт в игре на 16-й минуте открыл Кристоффер Закариассен. Во втором тайме дубль оформил Франк Боли.

Ранее подопечные Черчесова досрочно победили в чемпионате Венгрии. Таким образом, «Ференцварош» сделал золотой дубль.

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