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Президент «Урала»: мы получили от Nike такое же сообщение, как и «Спартак»

Президент «Урала»: мы получили от Nike такое же сообщение, как и «Спартак»
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал дальнейшее сотрудничество с техническим спонсором Nike.

«Да, мы получили такое же сообщение, как и «Спартак», от фирмы Nike. Но мы закупили уже больше половины всего. Так что не знаю, наверное, всё равно в их форме будем оставаться. Думаю, доиграем сезон.

У нас заканчивается с этой фирмой контракт. Мы через их дистрибьютеров покупали форму. Посмотрим, как всё будет дальше продолжаться. Пока есть то, что есть. Мы заплатили, докупили заранее. Сейчас нам, конечно, очень тяжело будет. Но будем как-то выходить из положения. У нас есть предложения по другим фирмам, но у нас есть договоры. Будем смотреть, как всё будет происходить. Есть масса фирм, которые готовы поставлять экипировку», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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