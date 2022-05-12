«Доказали, что первый раз был неслучайным». Черчесов — о втором золотом дубле в карьере

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился эмоциями от второго золотого дубля в карьере.



«Положительные эмоции. Но сегодня утром уже была тренировка! В следующей игре некоторым ребятам дам возможность отдохнуть. Понятно, что на занятии ребятки были слегка помятые, но это нормально.



Радоваться и наслаждаться могут болельщики. У нас впереди игра. Вот она закончится, и будем расслабляться. Какой дубль приятнее? Это как выбирать среди любимых детей. Это две разные страны, два разных клуба. Объединяют их только цели и задачи, которые надо решать. Если ты это повторяешь, значит, это доказывает, что первый раз был неслучайным», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.