«Доказали, что первый раз был неслучайным». Черчесов — о втором золотом дубле в карьере
Поделиться
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился эмоциями от второго золотого дубля в карьере.
«Положительные эмоции. Но сегодня утром уже была тренировка! В следующей игре некоторым ребятам дам возможность отдохнуть. Понятно, что на занятии ребятки были слегка помятые, но это нормально.
Радоваться и наслаждаться могут болельщики. У нас впереди игра. Вот она закончится, и будем расслабляться. Какой дубль приятнее? Это как выбирать среди любимых детей. Это две разные страны, два разных клуба. Объединяют их только цели и задачи, которые надо решать. Если ты это повторяешь, значит, это доказывает, что первый раз был неслучайным», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 12 мая 2022
-
15:50
-
15:48
-
15:30
-
15:23
-
15:15
-
15:02
-
14:57
-
14:55
-
14:54
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:44
-
14:38
-
14:31
-
14:13
-
14:06
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:26
-
13:21
-
13:14
-
12:49
-
12:45
-
12:37
-
12:31
-
12:26
-
12:25
-
12:23
-
12:19
-
12:07
-
11:44
-
11:42
-
11:21
Партнерский контент