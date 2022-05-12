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В «Химках» заявили, что начали работу по поиску нового технического спонсора вместо Puma

В «Химках» заявили, что начали работу по поиску нового технического спонсора вместо Puma
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб начал работу по поиску нового технического спонсора вместо Puma.

«Мы понимаем, что в ближайшее время нас может постигнуть такая же участь, что и другие команды. Поэтому мы не стоим на месте, подбираем нового технического спонсора. Смотрим на отечественные компании, которые могут сделать качественную экипировку.

Мы сейчас все фирмы рассматриваем. Но Bosco я бы не рассматривал никогда. Я видел, что вытворяет там сын руководителя. Для меня такой компании точно на повестке нет. Относительно Zasport надо будет смотреть, чтобы экипировка была профессиональной, удобной. Узнаем запросы игроков и уже на основании этого будем принимать решение. У них форма, конечно, хорошая, но в большей степени парадная. Здесь именно поиск тех, кто производит профессиональную экипировку для команд. Хотим найти ту золотую середину. Понятно, что Puma и Nike — профессионалы. Ничего страшного, будем искать, создадим свои продукты. Я думаю, в России это налажено достаточно хорошо.

«Нижний Новгород» продолжит сотрудничество с Jako? Будем рассматривать. Если не найдём ничего удовлетворяющего нас на данном этапе, может, и к ним в том числе обратимся. Хотя у нас очень много достаточно неплохой экипировки есть. Будем изучать, смотреть», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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