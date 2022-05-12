В «Химках» заявили, что начали работу по поиску нового технического спонсора вместо Puma

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб начал работу по поиску нового технического спонсора вместо Puma.

«Мы понимаем, что в ближайшее время нас может постигнуть такая же участь, что и другие команды. Поэтому мы не стоим на месте, подбираем нового технического спонсора. Смотрим на отечественные компании, которые могут сделать качественную экипировку.



Мы сейчас все фирмы рассматриваем. Но Bosco я бы не рассматривал никогда. Я видел, что вытворяет там сын руководителя. Для меня такой компании точно на повестке нет. Относительно Zasport надо будет смотреть, чтобы экипировка была профессиональной, удобной. Узнаем запросы игроков и уже на основании этого будем принимать решение. У них форма, конечно, хорошая, но в большей степени парадная. Здесь именно поиск тех, кто производит профессиональную экипировку для команд. Хотим найти ту золотую середину. Понятно, что Puma и Nike — профессионалы. Ничего страшного, будем искать, создадим свои продукты. Я думаю, в России это налажено достаточно хорошо.



«Нижний Новгород» продолжит сотрудничество с Jako? Будем рассматривать. Если не найдём ничего удовлетворяющего нас на данном этапе, может, и к ним в том числе обратимся. Хотя у нас очень много достаточно неплохой экипировки есть. Будем изучать, смотреть», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.