В Zasport ответили, готовы ли обеспечить клубы РПЛ экипировкой на сезон-2022/2023

Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина рассказала, готова ли компания обеспечить экипировкой клубы Российской Премьер-Лиги на сезон-2022/2023.



«В этом году мы начали сотрудничество с пляжным футбольным клубом «Спартак» — сейчас разрабатываем дизайн капсульной коллекции экипировки. Готова ли Zasport обеспечить экипировкой футбольные клубы РПЛ? Могу сказать, что мы готовы к диалогу с клубами и обсуждению условий взаимодействия», — сказала Задорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, компания Nike уведомила «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Руководство коммерческого направления «Спартака» ведёт работу по поиску нового поставщика экипировки. Компания Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года.

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