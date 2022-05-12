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Майкл Джексон из «Бёрнли» признан лучшим тренером апреля в АПЛ, обойдя Клоппа и Гвардиолу

Майкл Джексон из «Бёрнли» признан лучшим тренером апреля в АПЛ, обойдя Клоппа и Гвардиолу
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И.о. главного тренера «Бёрнли» Майкл Джексон был признан лучшим наставником апреля в английской Премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.

Наставник «кларетовых» обошёл в голосовании главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, Хосепа Гвардиолу, работающего с «Манчестер Сити», и Томаса Франка из «Брентфорда».

В апреле «Бёрнли» одержал три победы – над «Саутгемптоном» (2:0), «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Уотфордом» (2:1), а также один раз сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1).

Джексон возглавил «Бёрнли» в апреле 2022 года. Ранее в клубе на протяжении девяти лет работал Шон Дайч, но из-за неудовлетворительных результатов команды он был отправлен в отставку.

По итогам 35 туров в английской Премьер-лиге сезона-2021/2022 «Бёрнли» располагается на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 34 очка.

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