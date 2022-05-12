Андрей Мостовой: конечно, первое золото «Зенита» было эмоциональнее

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил свою первую победу в чемпионате России с сине-бело-голубыми.

«В детстве я смотрел чемпионат России по телевизору, а потом сам выиграл его. Так что эмоции это невероятные. Конечно, первое золото было эмоциональнее (на то оно и первое), но мы и сейчас прикольно праздновали в раздевалке. Плясали под песни «Ленинграда», в том числе под «Солнце светит нам в Зените». Очень люблю эту песню, она атмосферная, играет у нас на стадионе и сопровождает наши победы.



Ещё мне нравится, когда фанаты всем стадионом поют наш гимн. У меня от этого мурашки по коже, нигде в России такой традиции не встречал. У наших фанатов есть задорные кричалки, под неё мы танцуем вместе с фанатами перед их сектором», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.