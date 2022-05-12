Тен Хаг: хочу вернуть «Манчестер Юнайтед» на победный путь

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который по истечении сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», рассказал о своей игровой философии.
«Несмотря на то что «Манчестер Юнайтед» — прекрасный клуб, я бы никогда не стал просто так переходить куда-либо. Сначала я хотел создать хорошие условия для работы, поэтому нужно было позаботиться о каждой детали. Это трудный, но потрясающий вызов. В «Манчестер Юнайтед» есть что строить и есть что выигрывать. Это очень большое имя в истории футбола. Не зря «Олд Траффорд» называют «театром мечты».
Это клуб с привлекательной репутацией в международном футболе. Все знают их историю. Их великая команда в конце 50-х годов, которая внезапно исчезла после авиакатастрофы. Но я также изучил настоящее и будущее, возможности клуба. Это похоже на вызов — хочу вернуть «Манчестер Юнайтед» на победный путь», — цитирует тен Хага ESPN.
- 12 мая 2022
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