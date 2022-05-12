«Севастополь» в июне отправит заявку на вступление в Российский футбольный союз
Поделиться
Футбольный клуб «Севастополь» отправит заявку на вступление в Российский футбольный союз в июне, после окончания игрового сезона. Об этом сообщают «Вести».
На сессии Законодательного Собрания города руководитель управления по делам молодёжи и спорта Сергей Резниченко заявил об этой инициативе. На предыдущую попытку стать частью РФС официальной реакции пока не последовало.
Сейчас «Севастополь» занимает первое место в чемпионате Крыма. После 24 туров клуб с 59 очками лидирует в турнире.
В 2019 году «Севастополь», набрав 52 очка, занял первое место в турнирной таблице крымского чемпионата. На втором месте финишировала «ТСК-Таврия» (50), бронзовым призёром стала «Крымтеплица» (49). Последнее, восьмое место занял «Гвардеец».
Комментарии
- 12 мая 2022
-
21:48
-
21:40
-
21:31
-
21:23
-
21:16
-
21:06
-
20:55
-
20:47
-
20:35
-
20:33
-
20:26
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:44
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:30
-
19:27
-
19:15
-
19:06
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:41
-
18:35
-
18:34
-
18:26
-
18:15
-
18:12
Партнерский контент