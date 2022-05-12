«Севастополь» в июне отправит заявку на вступление в Российский футбольный союз

Футбольный клуб «Севастополь» отправит заявку на вступление в Российский футбольный союз в июне, после окончания игрового сезона. Об этом сообщают «Вести».

На сессии Законодательного Собрания города руководитель управления по делам молодёжи и спорта Сергей Резниченко заявил об этой инициативе. На предыдущую попытку стать частью РФС официальной реакции пока не последовало.

Сейчас «Севастополь» занимает первое место в чемпионате Крыма. После 24 туров клуб с 59 очками лидирует в турнире.

В 2019 году «Севастополь», набрав 52 очка, занял первое место в турнирной таблице крымского чемпионата. На втором месте финишировала «ТСК-Таврия» (50), бронзовым призёром стала «Крымтеплица» (49). Последнее, восьмое место занял «Гвардеец».