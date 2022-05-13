Анчелотти прокомментировал переход Холанда в «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал переход форварда Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».

«Мне не очень нравится об этом говорить. Холанд отличный игрок, а «Манчестер Сити» — отличный клуб. Я останусь со своей командой, которая позволила мне насладиться ещё одним выходом в финал Лиги чемпионов», — цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, английский клуб достиг принципиальной договорённости о приобретении игрока с дортмундской «Боруссией». Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.

Ранее сообщалось, что «сливочные» проявляли интерес к 21-летнему норвежскому нападающему «Боруссии».