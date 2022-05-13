Алексей Ерёменко: Рома не хочет возвращаться в Россию

Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Ерёменко высказался о своём брате Романе Ерёменко, который ранее выступал за ряд российских клубов, а сейчас пребывает в статусе свободного агента.

«Для меня Ромка — гений! Я не шучу! У него феноменальные данные, мог бы в любом клубе мира играть. Атакующие полузащитники не любят возвращаться назад. А для брата это не проблема, бегает по всему полю, постоянно выполняет сумасшедший объём работы. Плюс тонко чувствует игру, может и отдать, и забить.

Почему он до сих пор без команды? Изначально хотел больше времени проводить с семьёй, которая оставалась в Финляндии. Потом были варианты, но по разным причинам сорвалось. Так одно трансферное окно пролетело мимо, второе… Есть ли шанс возвращения Ромы в Россию? Нет, сюда не хочет. Роме уже 35, надеется подыскать что-то поспокойнее. В идеале — поиграть на Ближнем Востоке. Главное — чтобы семья была рядом. В «Ростове» в какой-то момент с этим возникли непреодолимые трудности. В той же Финляндии не горит желанием играть. Прежде всего из-за искусственных газонов, которых там очень много. Не хочется снова колоть обезболивающие.

Дисквалификация Ромы для всех стала шоком. Как раз в том матче Лиги чемпионов с «Байером», когда взяли допинг-пробу, брата в Леверкузене просматривали скауты «Монако». Ромка отыграл здорово, забил, да и вообще в тот момент был на пике. С «Монако» всё уже было горячо. Ещё чуть-чуть — и могли бы подписать контракт. «Барселона» тоже проявляла к Роме серьёзный интерес, я видел бумаги, которые это подтверждают. И тут такой удар! Вдвойне обидно», — приводит слова Ерёменко «Спорт-экспресс».