Роман Ерёменко тренируется в двух финских командах. Он рассчитывает возобновить карьеру

Бывший полузащитник раменского «Сатурна» Алексей Ерёменко прокомментировал информацию, что его брат, экс-хавбек «Рубина», ЦСКА, «Спартака» и «Ростова» Роман Ерёменко, вошёл в тренерский штаб «Тиккурилы», команды из четвёртого финского дивизиона.
«Нет, Рома не тренирует в четвёртой лиге Финляндии. Он поддерживает форму в ФК «Викингит» у тренера Баранова (четвёртый дивизион. — Прим. «Чемпионата»). Александр — бывший футболист (в 1980-х играл за «Спартак» и киевское «Динамо». — Прим. «Чемпионата») и наш хороший знакомый. Рома с семьёй сейчас в Хельсинки, и когда «Викингит» бывает в столице, тренируется с ними, помогает на играх. А когда гостит у родителей — это 460 км от Хельсинки — тренируется с «Яро». Но это всё неофициально. Брат просто поддерживает форму, пока мы не найдём хороший вариант для него», — сказал Алексей Ерёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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