Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ницца» получит санкции за высмеивание фанатами гибели экс-форварда «Нанта»

«Ницца» получит санкции за высмеивание фанатами гибели экс-форварда «Нанта»
Комментарии

Болельщики «Ниццы» высмеивали гибель бывшего нападающего «Нанта» Эмилиано Салы на матче с «Сент-Этьеном». Во Франции планируют применить к команде санкции. Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, все штрафы коснутся команду в следующем сезоне. Ожидается, что клуб обяжут закрыть несколько трибун на часть игр следующего сезона, в том числе ту, с которой доносились высмеивающие кричалки в адрес Салы. Также клуб могут оштрафовать, но без снятия очков.

В зимнее трансферное окно сезона-2018/2019 «Нант» продал Салу в английский «Кардифф». 21 января 2019 года Сала летел на борту частного самолёта, который разбился в районе Нормандских островов. За новую команду аргентинский футболист не успел провести ни матча.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022