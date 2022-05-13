«Ницца» получит санкции за высмеивание фанатами гибели экс-форварда «Нанта»
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Болельщики «Ниццы» высмеивали гибель бывшего нападающего «Нанта» Эмилиано Салы на матче с «Сент-Этьеном». Во Франции планируют применить к команде санкции. Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, все штрафы коснутся команду в следующем сезоне. Ожидается, что клуб обяжут закрыть несколько трибун на часть игр следующего сезона, в том числе ту, с которой доносились высмеивающие кричалки в адрес Салы. Также клуб могут оштрафовать, но без снятия очков.
В зимнее трансферное окно сезона-2018/2019 «Нант» продал Салу в английский «Кардифф». 21 января 2019 года Сала летел на борту частного самолёта, который разбился в районе Нормандских островов. За новую команду аргентинский футболист не успел провести ни матча.
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