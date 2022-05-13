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Романцев: «Локомотив» развалили, убрав Юрия Сёмина

Романцев: «Локомотив» развалили, убрав Юрия Сёмина
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о возможных участниках чемпионской гонки в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сказывается ли отрицательно на чемпионате гегемония «Зенита»? Скорее всего, да. Но я не вижу, что «Зенит» безоговорочный лидер. Нужно поверить в себя «Динамо», ЦСКА, «Спартаку»… А «Локомотив», считаю, развалили, убрав Юрия Сёмина. Так вот, если эти клубы станут играть против «Зенита» с позиции силы, то с ним можно бороться.

«Спартак»? Главное, что хочет тренер от футболистов. Что-то нравится в нынешней команде, что-то нет. Команда укомплектована на первую тройку. В следующем году должны побороться за тройку», — приводит слова Олега Романцева «РБ Спорт».

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