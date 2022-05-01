Как прервать гегемонию «Зенита»? Бюджет и состав решают далеко не всё

«Зенит» забрал золото четвёртый год подряд. Это действительно уже напоминает гегемонию «Спартака» во второй половине 1990-х и начале 2000-х, когда команда Олега Романцева становилась чемпионом шесть сезонов подряд. Теперь при обсуждении интриги РПЛ главный вопрос звучит так: кто, когда и при каких условиях сможет остановить доминирование петербургского клуба?

«Зенит» объективно сильнейший по игре в последние четыре года. Достаточно взглянуть на статистику матчей команды при Сергее Семаке против московских команд, чтобы признать это. Четыре представителя столицы – сильнейшие конкуренты сине-бело-голубых. По крайней мере, с точки зрения бюджетов и составов. Впрочем, неправильно ставить знак равенства между деньгами и результатами. Будь всё так просто, «Зенит» не пролетал бы мимо Лиги чемпионов в последних трёх сезонах до прихода Семака при трёх разных тренерах – Андре Виллаш-Боаше, Мирче Луческу и Роберто Манчини. Если бы трансферы вкупе с высокими зарплатами гарантировали чемпионство, мы бы не увидели, например, побед «Лилля» в Лиге 1 или «Спортинга» в чемпионате Португалии в прошлом сезоне. Факторов, влияющих на создание чемпионской команды, намного больше.

«Зенит» лидирует в российском футболе по многим причинам. Тут и доверие тренеру, который эффективно работает и не допускает длительных спадов (максимум – два-три матча). Тут и внятная трансферная политика даже без дорогостоящих покупок российских игроков. Ориентация на конкретный, проверенный рынок легионеров: то, что ставка на бразильцев приносит успех, доказали в своё время и «Шахтёр», и ЦСКА с дуэтом Карвальо – Вагнер Лав в победном Кубке УЕФА. Тут и организация дела в целом: все в клубе стараются работать на команду, а не против неё, что иногда случается у зенитовских преследователей. Если вспыхивают какие-то конфликты, они так или иначе быстро гасятся.

Вот в чём прежде всего проигрывают конкуренты «Зениту». И чем ближе они будут к петербуржцам по организации дела, тем выше окажутся их шансы на прерывание гегемонии команды Семака.

Лучший пример – «Динамо». Руководители московского клуба дали спокойно творить Сандро Шварцу и Желько Бувачу, подписывают качественных новичков в рамках возможностей и создали позитивный образ молодой команды. Поэтому «Динамо» почти до самого финиша чемпионата оставалось в «золотой» гонке, несмотря на превосходство сине-бело-голубых в бюджете, и, возможно, выиграет Кубок России. Динамовцам бы чуть больше опыта борьбы за чемпионство (здесь «Зенит» тоже имеет преимущество над остальными), да ещё пару мощных трансферов. Тогда бело-голубые наверняка возьмут титул. Не исключено, что это произойдёт уже в будущем сезоне.

У других же клубов менеджмент такой, что наивно рассуждать о борьбе за чемпионство. В «Спартаке» руководители конфликтуют между собой или с тренерами и покупают дорогостоящих новичков, которых просто не понимают, как использовать. Насколько оправдали себя приобретения Гуса Тиля за € 18 млн, Алекса Крала за € 12 млн, Педро Роши за € 12 млн, Софьяна Ханни за € 8 млн и даже Виктора Мозеса за € 5 млн и Резиуана Мирзова за € 4 млн? Очевидно, что можно было эффективнее распорядиться € 70 млн за последние пять лет. Для сравнения, «Зенит» забрал Дугласа Сантоса из второй Бундеслиги и Клаудиньо из чемпионата Бразилии за € 12-13 млн. При этом сумасшедших зарплат им не положили. А что касается «подъёмных» и агентских, то, по приведённой недавно статистике, «Спартак» за этот период потратил больше любого другого российского клуба на выплаты агентам. При грамотной трансферной деятельности на € 70 млн купили бы пятерых игроков такого уровня.

ЦСКА мешают развиваться свои противоречия в руководстве. Кроме того, были вопросы и по селекции (одни только трансферы Адольфо Гайча и Бруно Фукса на € 17 млн за двоих чего стоят!), и по выбору тренера. Вероятно, в клубе рассчитывали, что ставка на своего бывшего игрока Алексея Березуцкого сыграет так же, как ставка «Зенита» на Семака. Но с Березуцким риск изначально был выше, так как он не имел опыта работы главным. Семак до «Зенита» вывел «Уфу» впервые в её истории в еврокубки.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Локомотиве» тренеров в последние годы убирают едва ли не на пике их достижений, плюс к тому резко сменили модель развития клуба. Команда потеряла группу качественных игроков, появилось много молодёжи. Фигура Марвина Комппера как коуча тоже вызывает вопросы. Чем он заслужил назначение в «Локо»? Помимо того, что присутствовал в бригаде Ральфа Рангника. Если даже Комппер окажется топ-тренером, на строительство чемпионской команды потребуется время – молодым игрокам нужно созреть. А ведь именно железнодорожники выиграли последнее чемпионство до начала эпохи «Зенита» Семака, и тогда казалось, что «Локо» ещё долго будет конкурентом петербуржцев.

Мог бы, наверное, завершить «золотую» серию «Зенита» и «Краснодар». Хотя с философией «красота игры важнее результата» это изначально сделать непросто. Сегодня же, когда уехали все классные легионеры, а Сергей Галицкий попал в непонятное финансовое положение, «Краснодару» необходимо думать о другом – выживании клуба.

Рано или поздно гегемония Санкт-Петербурга прервётся. Чемпион сменится тогда, когда кто-то другой будет соответствовать первому месту и как клуб, и как команда. Но с этим у конкурентов слабовато. Поэтому пока на троне заслуженно останется «Зенит».