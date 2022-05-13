Бийол рассказал, что будет играть в карты с Эджуке по дороге в Краснодар на поезде

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал, чем займётся по пути в Краснодар на матч с одноимённой командой в 29-м туре Российской Премьер-Лиги. Из-за закрытого аэропорта в месте прибытия ЦСКА будет добираться на игру на поезде.

«Я ездил на поезде в Словении. Правда, самая долга поездка — всего полтора часа. В поезде будем играть в карты, Чиди (Эджуке. — Прим. «Чемпионата») взял с собой PlayStation. Книжки читаю: даже взял одну с собой. Ну и спать тоже будем (смеётся)», — рассказал Бийол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в воскресенье, 15 мая. Начало встречи — в 19:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.