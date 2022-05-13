Агент Шкурина отреагировал на новость, что ЦСКА не будет возвращать игрока из аренды летом

Валерий Исаев, агент нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина, выступающего на правах аренды за польский «Ракув», прокомментировал слухи о будущем игрока.

«Вернётся ли Шкурин в ЦСКА из аренды летом? Все вопросы к ЦСКА», — рассказал Исаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее Metaratings сообщил, что российский клуб не планирует в летнее трансферное окно возвращать 22-летнего футболиста из «Ракува», где тот получает мало игровой практики. За польскую команду белорусский нападающий выступает с 25 февраля 2022 года. За это время Шкурин появился на поле лишь два раза.

Аренда Шкурина в «Ракув» действует до декабря 2022 года. У польской команды есть право выкупа футболиста.