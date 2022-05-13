КДК РФС оштрафовал «Спартак» за поздний выход из раздевалки в матче с «Уралом»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» (1:3).
«Выход Ваноли за пределы технической зоны — 30 тыс. рублей. За поздний выход из раздевалки и опоздание на три с половиной минуты «Спартак» оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, 7 мая состоялся матч «Урал» — «Спартак». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте.
- 13 мая 2022
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