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Артём Ребров рассказал, как появилась примета целовать штанги

Артём Ребров рассказал, как появилась примета целовать штанги
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Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность технического координатора московского клуба, рассказал, как в его карьере зародилась примета с поцелуями штанг.

«Сегодня пятница 13-е и давайте говорить про приметы! Думаю, не успели забыть про мои поцелуи штанг. Откуда появилась примета?! В одной из игр было волнение, я привычно пошёл стучать штанги перед стартовым свистком. Обычно в конце матча ритуал повторялся, но в тот раз я сыграл здорово, команда победила. Поэтому решил на радостях поцеловать штанги. Так и закрепилась эта примета. В обычной жизни я не верю ни в чёрных кошек, ни в какие-то другие приметы», — написал Артём Ребров в своём телеграм-канале.

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