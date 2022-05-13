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Главный тренер «Баварии» прокомментировал ситуацию с контрактом Роберта Левандовского

Главный тренер «Баварии» прокомментировал ситуацию с контрактом Роберта Левандовского
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал ситуацию с новым контрактом нападающего Роберта Левандовского.

«Моё мнение известно, как и ситуация с его контрактом… это дело клуба. Вы можете спросить самого Роберта или клуб», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 33-летний польский футболист сомневается в продлении контракта с немецким клубом, который истекает в конце следующего сезона. В услугах Левандовского по-прежнему заинтересована «Барселона».

По сведениям источника, «Бавария» может продать Левандовского в летнее трансферное окно за сумму в размере € 35-50 млн.

Нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах. Он забил 49 голов и сделал семь результативных передач.

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