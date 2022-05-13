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Роберт Левандовски сомневается в целесообразности подписания нового контракта с «Баварией»

Роберт Левандовски сомневается в целесообразности подписания нового контракта с «Баварией»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, вероятно, не будет продлевать контракт с командой. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

33-летний польский футболист сомневается в продлении контракта с немецким клубом, который истекает в конце следующего сезона. В услугах Левандовского по-прежнему заинтересована «Барселона».

По сведениям источника, «Бавария» может продать Левандовского в летнее трансферное окно за сумму в размере € 35-50 млн.

Нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах. Он забил 49 голов и сделал семь результативных передач.

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