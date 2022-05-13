Дмитрий Тарасов отреагировал на обвинения в избиениях Ольги Бузовой

Экс-футболист «Локомотива», «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов отреагировал на обвинения в избиениях своей бывшей супруги, известной артистки Ольги Бузовой. Ранее девушка неоднократно упоминала в различных интервью, что подвергалась домашнему насилию.

«Правда ли, что к нам с Бузовой приезжал участковый? Единственный раз, когда приезжал участковый – когда у меня произошла драка в ближайшем от дома ресторане. Те люди оскорбили Олю, произошёл конфликт у нас, мы подрались, разъехались и после этого участковый или кто-то искали меня: «Вот заявление на тебя».

Правда ли, что у нас с Олей были разборки, пьяные конфликты и дебоши? Нет, конечно. Этого не было! Я слышал эти обвинения. Но единственное, что могу вспомнить, это ту драку в кафе, о которой говорил ранее. Она не касалась наших с Олей ссор.

Участковый приезжал к нам домой? Смешно слышать это, потому что мы дома только переодевались и сразу уходили на работу или по своим делам. У нас дом был как гостиница. Это абсолютный бред и стопроцентное враньё! У нас были конфликты, как у всех. Мы обычные люди, нормальные, как и все. Миримся, ругаемся… Но чтобы драться, да ещё и какая-то полиция… Это бред вообще какой-то, ну серьёзно», — сказал Тарасов в интервью на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.