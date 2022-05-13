Газизов: матч с «Арсеналом» очень принципиальный — желательно, чтобы всё решалось на поле

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Игра с «Арсеналом» для «Уфы» — это матч жизни? Что «Арсенал», что мы находимся в одинаковых условиях. Для нас это очень принципиальная игра. Уверен, будет очень боевой матч. Самое главное, что хотелось бы обойтись без определённых ошибок — желательно, чтобы всё решалось на поле.



В команде никто руки не опускает, все готовы биться до конца — это даже не обсуждается. Завтра не самая хорошая погода, но ничего страшного. Главное, чтобы наши болельщики пришли нас поддержать. Мы должны их порадовать. По крайней мере ребята будут всё для этого делать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.