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Наумов: с возвращением Миранчука «Локомотив» может навязать борьбу «Динамо»

Наумов: с возвращением Миранчука «Локомотив» может навязать борьбу «Динамо»
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встретятся с «Динамо».

«Не думаю, что игра будет результативной. Будет один-два гола, не более. Скорее всего, будет ничья 1-1. «Динамо» в последнее время выглядит не очень. «Локомотив» пока тоже не может найти свою игру. Зажатость «Динамо» не позволит железнодорожникам забить много мячей.

С возвращением Миранчука, [с учётом] игры Изидора «Локомотив» сможет навязать борьбу «Динамо». Вся надежда у них только на атаку, потому что с обороной у железнодорожников просто беда. Если «Локомотив» забьёт, то не упустит победу», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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