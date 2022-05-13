Мостовой: «Спартак» точно не пропустит семь — половина игроков «Зенита» уже в отпуске

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«В этот раз «Спартак», конечно, не пропустит семь голов. Такое, как произошло в Питере, бывает раз в десять лет. Такого точно не будет. Тем более что «Зенит» уже давно чемпион, да и «Спартак» выровнялся. Игра должна получиться в удовольствие. Думаю, играть будут те, кто получает меньше игрового времени. А что даёт этот матч? У «Зенита» уже половина игроков в отпуске, на чемоданах, а в «Спартаке» есть риск получить повреждения к финалу. Смысла рисковать и носиться, чтобы потом кусать локти, нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России, команда Сергея Семака набрала 64 очка. «Спартак» занимает 9-е место в Российской Премьер-Лиге.
- 13 мая 2022
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