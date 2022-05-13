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Президент «Баварии» Хайнер: Левандовски выполнит свой контракт

Президент «Баварии» Хайнер: Левандовски выполнит свой контракт
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски не уйдет из команды этим летом.

«У Роберта Левандовского контракт с «Баварией» до июня 2023 года – и он его выполнит», – приводит слова Хайнера Sportbuzzer.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Левандовскому со стороны «Барселоны».

Нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах. Он забил 49 голов и сделал семь результативных передач.

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