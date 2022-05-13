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Помощник Александра Кержакова оценил игру «Нижнего Новгорода» в матче с «Сочи»

Помощник Александра Кержакова оценил игру «Нижнего Новгорода» в матче с «Сочи»
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Владимир Казаков, замещавший главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова на матче с «Сочи», прокомментировал ничью в матче с «барсами» (0:0).

«Очень сложная игра. Мы представляли силу соперника, знали, что он на ходу. Готовились к такой тяжелой игре. Не ожидали, конечно, что в начале второго тайма останемся вдесятером. Но ребята проявили характер, выстояли. Рад, что наши планы на игру сработали. Парни – молодцы!

Для нас игра после удаления Эннина изменилась. Но мы перестроились. Мы уже попадали в подобную ситуацию в этом сезоне, знали, что надо делать. И соперник особого преимущества из своего большинства не извлек», — приводит слова Казакова пресс-служба клуба.

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