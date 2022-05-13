Тренер «Сочи» Федотов: армия наших фанатов растет. Способствует отношение игроков к делу

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча с «Нижним Новгородом» в рамках 29-го тура РПЛ (0:0).

«Знали, что это будет непростой матч. «Нижний Новгород» очень плотно обороняется. В этом сезоне команде больше двух мячей никто не забивал. У нас было очень много моментов, но соперники играли в защите самоотверженно, в том числе и вратарь. Не хватило хладнокровия, чтобы поставить эту финальную точку. Это заключительный матч сезона на своем стадионе и при своих болельщиках. Не получилось выиграть, но по отношению и самоотдаче к ребятам претензий нет.

Во всех домашних играх перед своими болельщиками мы всегда играли с душой и открытым сердцем, проявляя свое умение и старание. Полная самоотдача на 100%. Мы благодарим наших преданных болельщиков за поддержку! Армия наших поклонников растет, и этому способствует отношение ребят к делу. Мастерство, которое они демонстрируют перед своими болельщиками», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.