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Криштиану Роналду пожелал тен Хагу удачи на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду пожелал тен Хагу удачи на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оценил назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев.

«Мы все счастливы и взволнованы — не только как игроки, но и как болельщики клуба. Мы должны верить, что в следующем сезоне сможем завоевать трофеи. Я знаю, какую работу он проделал в «Аяксе». Он опытный тренер, мы должны дать ему время. Я желаю ему всего наилучшего», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Напомним, тен Хаг, возглавляющий «Аякс», станет главным тренером «Манчестер Юнайтед» по окончании текущего сезона. Нынешним наставником команды является немецкий специалист Ральф Рангник.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.

Неприятные поступки Криштиану Роналду:

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